SÕNA EKSPERDIL ⟩ Lehed võiks ära koristada nendest aedadest ja kohtadest, kus on soov hoida ilusat muruvaipa

Lehed kõdunevad üldjuhul kaua ning maapinnale jäänud lehekiht on hea pelgupaik erinevatele haigustele ja ka kahjuritele, kes seal talve soojas mööda saadavad. Samuti saab lehekihi all mõnusalt kasvada ja laieneda kevadeti paljusid aiaomanikke kimbutav lumeseen. Kui sügisel lehekiht koristamata jätta, võib kevadel välja tulla tugevasti kahjustunud ja laiguline muru, mida tuleb hakata uuesti tervisele putitama. Seega tasub sügisel lehed ära koristada nendest aedadest ja kohtadest, kus on soov hoida ilusat muruvaipa. Lehed võib maha jätta aga seal, kus muru väljanägemine nii oluline ei ole, näiteks viljapuude all, liigirikkust hoidvas aianurgas jm.

Ohutuse huvides tasub lehed ära koristada ka kõvakattega kõnniteedelt, sest märjaga muutuvad lehtedega kaetud teed väga libedaks ning on suur oht libastuda või kukkuda.

Millega ja kuidas lehti koristada?

Lehtede koristamiseks on erinevaid vahendeid. Koduaedades vast kõige levinumad on reha ja luud, millega saab lehed vallidesse koondada, et sealt need käsitsi kärusse või näiteks kompostrisse tõsta. Reha ja luud on universaalsed töövahendid ükskõik milliste lehtede (nii kuivade kui märgade) koristamiseks ning sobivad hästi neile, kes tahavad aias rohkem aega veeta ja ühendada aiatööd füüsilise koormusega.