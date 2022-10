NÄDALA RETSEPTID ⟩ Nüüd on kõrvitsa kord: moos, hummus, keeks Nopi kohviku moodi

Kadrioru Nopi kohviku peakokk Kristina Jevstafjeva armastab keeta kõrvitsaga putru. Just hirsiputru, nagu ema tegi. «See toob lapsepõlve meelde,» põhjendab ta ja lisab, et selles pole muud kunsti, kui et hirsipudrule tuleb poole keetmise peal lisada väikesed kõrvitsatükikesed.