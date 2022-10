MAABLOGI ⟩ Tervisliku toitumise hind on 60 protsenti kõrgem kui piisavate toitainetega toidu hind

Toidu- ja põllumajanduspoliitika mõjutab inimeste toitumist

Paljudes riikides on toetuste maht märkimisväärne. Sõltuvalt sellest, kuidas neid jagatakse, võivad need kas toetada või takistada pingutusi selle nimel, et vähendada kulusid toitainerikkale toidule ja muuta tervislik toitumine kõigile taskukohaseks. Tihti mõjutavad need meetmed toiduainete kättesaadavust, mitmekesisust ja hindu siseturgudel. Kuigi mõned nendest meetmetest on sihitud oluliste strateegiliste eesmärkide täitmiseks, näiteks toiduohutuse tagamiseks, võivad need kaudselt suurendada kaubandustõkkeid toitainerikkale toidule, nagu puuviljad, köögiviljad ja kaunviljad.

Konkreetsetele kaupadele või tootmisteguritele eraldatud toetused on märkimisväärselt kaasa aidanud teravilja (eriti maisi, nisu ja riisi), aga ka veiseliha ja piima tootmise kasvule ja nende toodete hindade langetamisele. See on parandanud toiduga kindlustatust, tõstnud põllumajandusettevõtete sissetulekuid ning kaudselt toetanud parema tehnoloogia ja uute põllumajandussisendite väljatöötamist ja kasutamist. Teisest küljest on need toetusmeetmed tegelikult vähendanud toitainerikka toidu tootmist. Mõnes riigis on see soodustanud monokultuure, lõpetanud osa toitainerikaste toodete kasvatamise ja takistanud nende toiduainete tootmist, mis ei saa samal tasemel toetust.