VIDEO ⟩ Londoni galerii avaldas supiga üle valatud 86 miljoni eurose Van Goghi maali seisukorra

«Mis on rohkem väärt – kunst või elu? Kas see on väärt rohkem kui toit? Väärt rohkem kui õiglus? Kas olete rohkem mures maali või meie planeedi ja inimeste kaitse pärast?» küsis Plummer pärast intsidenti. «Elukalliduse kriis on osa naftakriisi kuludest. Kütus on kättesaamatu miljonitele külmetavatele nälgivatele peredele, kes ei jaksa isegi supipurki soojendada.»