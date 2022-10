UUED TUULED? ⟩ Kinnisvara hind võtab peagi suuna langusele

Kui juulis vähenesid kinnisvara ostu-müügi tehingud koguni 17 protsenti, siis augustis oli taas näha müügipakkumiste hulga tõusu. Tanel Rebase sõnul on müügipakkumiste arvu kasvu põhjus eelkõige selles, et müügitsükkel on läinud oluliselt pikemaks: inimesed ei soovi kohe kõike osta, vaid mõtlevad pikemalt ja põhjalikult järele.

Samal ajal on kiire hinnatõusu tõttu tugevalt kannatada saanud inimeste maksevõimekus. «Sama summa eest saadakse endale lubada oluliselt vähem ruutmeetreid kui varem. See on tinginud olukorra, kus turul pakutakse rohkem küll suuri kortereid, kuid ostetakse väiksemaid,» ütles Rebane. Seda põhjusel, et kui kommunaalkulud on oluliselt tõusnud, mõeldakse väga selgelt iga ruutmeetri vajalikkuse ja ülalpidamiskulude peale.

Seetõttu hindavad ka pangad järjest tähelepanelikumalt inimeste maksevõimekust ja igakuiseid kulutusi. «Kuna just kulutused on viimastel kuudel tugevalt kasvanud, on see vähendanud inimeste igakuist vaba raha hulka, mida saaks potentsiaalse laenu maksmiseks kasutada,» selgitas Rebane.

Nii on kinnisvara pikalt kestnud hinnakasv jäänud viimastel kuudel seisma. «Kuna meedias on kõlanud eri ekspertide arvamused, et kinnisvara maksab juba õige varsti vähem kui praegu, lükatakse ostmise otsust edasi ning jäetakse tehing tegemata,» selgitas ta. See omakorda pidurdab kogu kinnisvaraturgu, kuna inimesed, kes isegi saaks endale sobivat kinnisvara lubada, loodavad kevadel maksta sarnase kinnisvara eest vähem, kui praegu turul pakutakse.