KOMMENTAAR ⟩ Kas energiakriis on õige aeg kodu ostmiseks?

Suurtele muutustele vaatamata on Eesti kinnisvaraturg tänavu endiselt väga aktiivne. Pärast sõjategevuse algust on eluasemehinnad veelgi kerkinud. Nüüd on turul olukord selline, et Tallinna uusarenduste hinnad on tasemel, mida varasemalt olime harjunud nägema ajaloolises Tallinna vanalinnas. Kinnisvaraturu kõikumistele avaldavad otsest mõju ka energiakriis ja eeldatav kommunaalkulude kasv.

«Esiteks on nõudlus A- ja B-klassi energiamärgisega korterite järele varsemast suurem ja inimesed on valmis parimatest pakkumistest koheselt kinni haarama,» kommenteeris Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Teiseks on viimase kuu aja jooksul järelturul enam pakkumisi turuväärtusest odavamate hindadega, mis eelduslikult tähendab, et soovitakse minna tehingusse veel enne talvist kütteperioodi.»

Nendes tingimustes tasub kodu ostmisel langetada läbimõeldud otsus, hankides piisavalt informatsiooni kõikide eluasemega kaasnevate kulutuste kohta (kodukindlustus, kasvavad kommunaalkulud, euribori tõusust tingitud suurenev laenumakse).

Üürikorterite pakkumiste langus

Hetkel tegutsevad üüriturul peaasjalikult eraisikud, kes üürivad välja kortereid nõukogudeaegsetes kortermajades või uusarendustes.

«Me näeme, et see trend on üürimajade arenduste tõttu muutumas,» ütleb Hakiainen. Skandinaavias on spetsiaalselt üürimiseks mõeldud kortermajad laialt levinud, pakkudes lahendust inimesele, kes kinnisvara omada ei soovi või olukorras, kus kodulaen on kättesaamatu. Üürimajade ehitus suurendab arendajate vahelist konkurentsi, millest saab suurimat kasu tarbija.