Akende vahel ulub tuul? Olulised sammud, mis enne talve saabumist ära teha

Kas aken sulgub täielikult?

«Kõik aknad vajavad enne talve hooldamist. Paljud tegevused nagu tihendite vahetamine ja liikuvate detailide määrimine ning mitmed muud, on jõukohased igale koduomanikule,» sõnas akende ja uste restaureerimisettevõtte Scandinor juht Madis Tarum.

Esmalt tasub akende tuulepidavust katsetada lihtsa paberitestiga. Selleks on vaja tavalist A4 paberit, mis tuleb panna akna vahele ja viimane seejärel sulgeda. Kui paber tuleb akna vahelt ära ilma suurt jõudu kasutamata, tähendab, et aknad lasevad tuult läbi. Ent kui paber akna vahelt tõmmates ära ei tule, võid kindel olla, et aken hoiab kenasti tuule kinni. Seda testi võib korrata ühel aknal erinevates kohtades, et näha, kus aken tuule kinni hoiab ja kus läbi laseb.

Kui selgub, et aken tuult kinni ei hoia, tuleks esmalt teha akendele visuaalne kontroll, et tuvastada, kas aken läheb täielikult kinni. Kaheraamsete akende puhul tuleb jälgida, et täielikult sulguksid nii sisemine kui ka välimine aken. «Juhul, kui nähtub, et aken on näiteks suve jooksul paisunud ja täiesti kinni ei lähe, võiks puitakna puhul seda veidi lihvida tavalise liivapaberiga. Kui majapidamises juhtub olema höövel või lintlihvija, siis sobivad ka need suurepäraselt akna töötlemiseks,» sõnas Tarum.

Ega akende tihendid pole väsinud?