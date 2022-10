PILDID ⟩ Tartumaal müüakse võimsat kodu, mille dekoor vaatab sulle suurte silmadega vastu

Uhkel kinnistul asub pea- ja külalistemaja, oma isiklik tiik ja palju terrassipinda. Peamaja valmis hoole ja armastusega 2012. aastal ning selle ehitamisel pandi suurt rõhku funktsionaalsusele. Ruutmeetreid on siin kokku natukene üle kahesaja, mille sisse kuulub kolm magamistuba, suur köök-elutuba, garaaž, veinikelder, oma isiklik spaa ja palju muud.

Elumaja. Foto: KV.EE

Kõige põnevam kinnistul asuv hoone on aga ehk hoopis külalistemaja. Võib seda kutsuda ka jahimajaks. 2007. aastal valminud palkmaja on kinnistu peremehe soovide järgi valminud, majutamaks külalisi või lihtsalt üks hea pidu maha pidada.

Hoone on täidetud kõikvõimalike topistega, mille kokku lugemisel läheb järg sassi. Kahekorruselise hoone esimesel korrusel asub suur ruum koos kööginurgaga ning üks magamistuba. Ka saun on siia majja ehitatud. Hoone teisel korrusel on avar tuba, kuhu praegune pererahvas on teinud klaasivitriini taha väljapaneku peremehe jahitrofeedest.

Külalistemaja. Foto: KV.EE

Külalistemaja. Foto: KV.EE

Hoov on kenasti piiratud aia, suurte elupuude ja hekkidega, et olla naabrite nägemisulatusest väljas. Hoovi kaunistab suur tiik, kus on kodu leidnud hulgaliselt erinevaid kalu. Leidub nii paarikümne kiloseid tuurasid, koisid, kuldkalu, kuldsäinaid ja veel teisigi liike. Lisaks kaladele on tiigis ka mitu tuhat vähki.

Külalistemaja. Foto: KV.EE

Terrassi alla on rajatud ligi 40 ruutmeetri suurune keldriruum, mida saab kasutada kas sigaritoa, veinikeldri või millegi muuna ning ruumi tõmbenumbriks on suur klaassein, kust näeb mööda ujuvaid kalu. Jahimaja taha on rajatud elukoht kanadele või väiksematele koduloomadele, kes päevasel ajal mööda hoovi jalutades pererahvale rõõmu pakuvad.