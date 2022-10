PILK PEALE! ⟩ Uue muumikruusi disain naerutab inimesi: mis need seal jalgade vahel ripuvad?

Selle üle on mõtisklenud ka Tamperest pärit Jarkko. Mees on paadunud Muumi fänn, kes kogub ka Muumidega kruuse. Nüüd pööras ta tähelepanu uue tassi erilisele detailile. Pildil pole Muumi ja komeet vaid paistab, et Muumile on joonistatud munandid.