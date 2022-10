OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Nõude nõiaring: elu ilma tirinata on väga vaene. Enne minu surma sa seda endale ei saa!

Nõud on paljudele väga südamelähedased. Mõnel lausa nii, et kodu uputab taldrikutes, kaussidest, vaagnatest ja jumal teab millest veel. Eriti usin nõudekoguja on meie oma Triin, kelle elamise iga vaba nurgake neid täis topitud. Kes siis ei teaks fakti, et Triin kasutab oma nõudepesumasinat hoopis nõudekapina.

Aga üks asi on Triinil siiski puudu – ühte sorti TIRIN! Räägib ta, et silm on tal juba ammu peale pandud ka vanaema tirinale. Olla see lausa Siberis ära käinud. Vanaema ei ole aga veel niipea nõus sellest loobuma. «Enne minu surma sa seda endale ei saa!» meenutab Triin vanaema sõnu.

Kristina ja Madis Triinile konkurentsi ei paku. On neil üsna tagasihoidlik nõudekogu, kuid Madis räägib, et ka tema on nende portselantoodete lummuses teinud oste, mida tal tagantjärgi raske põhjendada.

Saates tuleb juttu ka kuulsast Õismäe sekkarist nimega Aist. Oli see ju koduportaal, mis selle kuulsaks tegi! Video, kuidas Madis seda külastas, leiab SIIT. Veel räägime, sekeldustest tollis, miks Triini ema Kariibi saarelt prügikastiga lahkus ning palju muud.