UUS TASE ⟩ Eesti džinnitootjat tunnustati rahvusvahelisel võistlusel maailma parimaks

«Tegu on kindlasti ühe kaalukaima tunnustusega, mille Junimperium on kunagi saanud. See auhind näitab taaskord Junimperiumi toodete kõrget taset, absoluutset kvaliteeti ning kuulumist maailma hinnatuimate džinnide hulka,» ütles Junimperiumi üks asutajatest Tarvo Jaansoo.

Junimperium Blended Dry Gin on tänaseks Eesti enim auhinnatud London Dry tüüpi džinn, mida on tunnistatud korduvalt World Gin Awards auhinnagalal Eesti parimaks London Dry tüüpi džinniks, samuti on teda pärjatud mitme kuldmedalitega San Fransisco Spirit Competitionil, The Gin Masters maitsekonkursil ning muudel suurtel rahvusvahelistel võistlustel.