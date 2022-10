Kuldar Kirikal: aeg on tõmmata pealinnastumisele pidurit

3. Võimalus töötada kodust

Pärnu-taolisse väiksemasse linna kolimisele mõeldes on tihtipeale kahtluskohaks see, et töökoha leidmine on seal keerulisem. On loomulik, et kui töökuulutusi on vähem ning palgatase samuti väiksem kui Tallinnas, siis võib see esialgu ära hirmutada.

Küll aga pole peale koroonakriisi töökohad enam nii tihedalt asukohaga seotud. Näen oma igapäevatöös inimesi, kes on saanud võimaluse püsivalt kodukontorist töötada ning tänu sellele otsustanud Pärnusse kolida. Kui varem osteti siia enamasti suvekortereid, siis olen näinud, nüüd otsitakse just kortereid, kuhu aastaringselt elama jääda – nii on olnud näiteks meie Papiniidu või Mai tänava arendustega. Kaugtöö pakub ennenägematut paindlikkust.

Pärnu. Foto: Miston Capital

4. Palju meelelahutust ka talvel

Pärnusse kolimise osas tekitab inimestes ebakindlust ka talvine periood, mil suvist melu enam linnas pole. Huvitav on aga tendents, et Pärnus on viimasel ajal avatud hulganisti uusi toidukohti, mille omanikud on väljendanud soovi linnas aastaringselt tegutseda. See näitab, et Pärnu pole enam pelgalt suvepealinn, vaid on muutumas kohaks, kuhu inimestele meeldib aastaringselt tulla. Äririskid on kaalutletud ning ka talvel on näha, et nädalavahetuse õhtul näiteks välja sööma minnes tuleb laud ette broneerida, sest inimesi on palju.