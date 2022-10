Eestlaste elamistingimused: 100 aastaga rehielamust korterisse

Vabal turul muutus ka täielikult see, kuhu ja mida ehitati. Uusi kortermaju on ehitatud põhiliselt Tallinna ja Harjumaale, sekka ka Tartusse. Muidugi on mõni kortermaja kerkinud ka mujale, kuid raskuskese on drastiliselt Tallinna poole kaldu. Ka mahud on võrreldes nõukogude ajaga oluliselt väiksemad. Suuremate linnade ümber on kerkinud Ameerika stiilis eramurajoone ning magusamate kohtade suvila-kooperatiividest on saanud tavapärased elamurajoonid. Kes soovib, nimetab seda Tallinna kuldseks ringiks või rasvavööks. Väljaspool neid piirkondi on kortermajade ehitus jäänud soiku, kuid eramuid veel kerkib. Nii on tekkinud arvestatav lõhe elanikkonna vahel – uue korteri soetamine on võimalik ainult üksikutes kohtades.

Sel sajandil ei ole enam küsimus niivõrd elementaarses, kas kodus on jooksev vesi, pesemisvõimalused ja elekter, vaid ikkagi asukohas ja elamispinna suuruses. Esimese osas sai selgeks, et otsitakse seda kõige paremat asukohta kesklinnas, kus ümbruses vohab rohelus ja olemine on privaatne, kuid samas on kõik käe-jala juures. Otsingud jätkuvad, kuid valikuvõimalused jäävad üha ahtamaks. Taasiseseisvunud Eestis on suurenenud igale inimesele kuuluv elamispinna suurus ja ka tubade arv, kuid viimase kümne aastaga on saanud selgeks, et 30 ruutmeetrit ühe Eesti inimese kohta on küll – just nõnda palju ruumi on kahe järjestikuse rahva ja eluruumide loenduse põhjal olnud Eestis ühe elaniku kohta. Kasv sajandi algusega võrreldes on olnud märkimisväärne, üle kuue ruutmeetri.