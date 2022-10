Uued ja eksootilised maitsed on käeulatuse juures!

Meie tublid lugejad on kindlasti tuttavad maailma köögi parimate paladega ja harjunud nii parima pizza, pasta, sushi ja tartariga kui ka keerulisemate roogadega. Kuid siiski, ka meie maitseterohkel ajal ihkab hing vahel midagi uut ja selleks pakume sulle nelja põnevat toitu, mida proovida Viru Toidutänaval.

Kas sul on aimu, mis toit on baba ganush?

Aga kui lisame, et see on sisuliselt rasvavaba ja ääretult kasulik toit, mis annab maitseid teistelegi roogadele?

Baba ganushi saad proovida Viru Toidutänava MEZE restoranis. Foto: Katrin Press

Tegu on Lähis-Idas ja Kaukaasis levinud suupistega, mida valmistatakse oma piirkonnale omaste maitseainete, oliivõli ja baklažaani põhjal. Kaukaasia legend räägib, et nagu pizza Margherita puhul, on olnud tegu ühe naiste eksprompt retseptiga, ainult et baba ganushi puhul on naine unustanud baklažaanid pliidi peale praadima, mis läksid veidi kõrbema ja millest sai hiljem teha hummuse laadse pasta, mis osutus eriti maitsvaks.

Baba ganushi saad proovida Viru Toidutänava MEZE restoranis, kus seda pakutakse falafeli, riisi aga ka bulguri (kuivatatud ja purustatud nisu) kõrvale, et lisada maitset ja mitmekesistada toiduelamust. Tegu on sada protsenti taimse toiduga, mida saad ise kombineerida sulle meelepärase valikuga ja otsida just sulle sobivaid maitsekombinatsioone.

Saiata hamburger? Jah, saab küll!