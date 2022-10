Mrs. D on saavutanud tuntuse täna lihtsatele näpunäidetele, mida ta oma jälgijatega Instagramis jagab. Hiljutises postituses kutsub naine kõiki üles jätma voodi hommikuti tegemata. Tema sõnul tuleb voodil lasta hingata. Mida see tähendab?

Ekspert kirjutas postituse alla, et öö jooksul higistame me kõik. Kuumad ja niisked linad meelitavad ligi voodilutikaid ja teisi kahjureid. «Tundub, et paljud tõusevad hommikul üles ja teevad esimese asjana voodi ära. See tuleb lõpetada. Jäta tekid ja linad nii nagu nad ärgates on ning lase voodil hingata. Lisaks higistamisele koorub meie naha küljest maha surnud rakke, mis on lestade ja lutikate magnet,» õpetab Mrs. D.