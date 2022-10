Halloweeni kaunistuse tellinud naine hakkas pakki avades punastama

Naine tellis 10,79 naela eest võlts laibakoti, et see oma välisukse ette panna. Ta ootas Hiinast tellitud kaupa neli nädalat. Laura üllatus oli suur, kui pakki avades vaatas talle vastu laibakott ning selle täiteks mõeldud seksinukk.

Esmasest šokist üle saades, pakkus olukord Laurale palju nalja. Kuigi koti sisu on natukene liiga skandaalne, et välisukse ette panna, toimis see siiski väga hästi kotitäitena. Laura on lihtsalt väga ettevaatlik, et seksinukk kotist välja ei paistaks.