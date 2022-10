VIDEO ⟩ Skandaalide ja kriitika kiuste, on saudid oma megaprojekti ehitusega alustanud

The Line'i nimeline linnak on osa Neomi arendusest. Videos on nähe arvukalt ekskavaatoreid, mis kaevavad kõrbes laia lineaarset kraavi, mille sisse rajatakse 170 kilomeetri pikkune ja 500 meetri kõrgune linn. Selle aasta alguses avalikustatud The Line on kavandatud üheksale miljonile inimesele.