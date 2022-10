NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kes on Sõrve sääre parim saiaküpsetaja?

Kohalikul pagariäril on omamoodi tähtsus. See võib panna ümberkaudsed inimesed tundma, et nende kodukohas midagi toimub, tekitada elevust ja head tunnet. Saaremaal, Sõrve sääre tippu viiva tee ääres värskeid küpsetisi pakkuv Salme Sai on just selline. Värsked saiad kaovad seal kohe pärast letile jõudmist ja suvel oli uksest väljaulatuv järjekord tavapärane.