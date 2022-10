«Te võite üllatuda, kuid seened koosnevad 80-90 protsendi ulatuses veest,» ütleb restorani Gracefully Fed peakokk ja asutaja Traci Weintraub. «Seened on poorse struktuuriga, mis tähendab, et nad imavad vett nagu käsn,» lisab ta.

Seetõttu tuleb seened enne hoiustamist kuivatada, et nad püsiksid kõvad ja värsked. Seente säilitamisel tuleb vältida, et need ei kaotaks vett ega imeks seda õhust enda sisse. Samuti on oluline vältida seente pesemist enne nende säilitamist; see lühendab nende säilivusaega.