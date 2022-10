TEEME PILDI SELGEKS ⟩ Kuhu ja kuidas paigaldada vinguandur?

«Et olla täiesti kindel, et te olete kaitstud, soovitame valida nutika anduri, mis edastaks reageerijatele signaali, sest kui korraga tekib palju vingugaasi, siis võib teie enesetunne muutuda kiiresti halvaks ja võite kaotada teadvuse,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Vingugaas on õhust kergem

Vingugaasi levimisel ruumis on Oberschneideri sõnul palju muutujaid. «Kuna vingugaas tekib põlemisprotsessi käigus, on see ümbritsevast õhust kuumem ja veidi kergem, mistõttu liigub esialgu üles lae poole,» kirjeldas ta. «Jahtudes hakkab ta segunema ümbritseva õhuga ja jääb õhku kihiti hõljuma.»