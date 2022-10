EESKUJUD ⟩ Maapiirkondade korteriühistud on oma kandi suunanäitajaks

Mullusel konkursi anti välja ka eriauhind eriauhind «Maapiirkonna pärl», mis läks Märjamaa valla korteriühistule KÜ Kasti keskus 8. «Tegemist on korteriühistuga, kes kehvas seisus kolhoosielamu kordategemiseks käinud aastatega läbi tohutu kadalipu. Tulemus on vaimustav: hoone on muutunud nii seest kui väljast. Uus küttesüsteem toimib ööpäevaringselt, korterid on soojad, trepikojad on uuendatud ja puhtad. Sooja vett tehakse päikesepaneelidest saadava energiaga tsentraalselt, paigaldatud on ventilatsioonisüsteem ja kogu torustik on vahetatud. Ühele korterelamule väikses külas on antud uus elu ja mis kõige tähtsam – elanikud on rahul ja õnnelikud,» tõi välja Urmas Mardi.