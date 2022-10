PILK PEALE ⟩ Saate «Naabrist parem» finaali jõudnud tehasemaja ootab uusi omanikke!

2021. aastal valminud teisaldatav konteinermaja, mis koosneb kahest umbes 2,5 x 6 meetrisest merekonteinerist on valminud saate Naabrist parem raames. Televaatajate silmade all valminud ning end finaali rebinud konteinermaja vahetab täna omanikku 40 000 euroga.

Majal on tasapinnast väljaulatuvad aknad, põsed kaetud veekindla merevineeriga, õlitatud, seinad on kipsplaadist. 23-ruutmeetrisest konteinermajast leiab köögi, kahe magamisasemega puhkeruumi, sauna, duširuumi, WC ja panipaiga.

Puhkeruumis on kaks voodiks lahtikäidavat tumbat. Aknalaud on pehme istumisosaga ja selle alla on peidetud kaks väljatõmmatavat lauda. Puhkeruumist leiab veel garderoobikapi ja bio-kaminaga kummuti. Majas olev saun on HUUM Cliff kerisega, mis on mobiiliäpist juhitav.