UURING ⟩ Vaata, kui suur osa rahvast pole oma kodu planeeringuga rahul

YIT müügijuhi sõnul tahetaksegi kõige sagedamini muuta just korteri elektri- ja valguslahendust, näiteks pistikupesade ja lülitite asukohta ja nende arvu.

«Igal inimesel on kujunenud omad harjumused ja eelistused, mis võivad nõuda arendaja pakutud lahendusest erinevat lähenemist. Näiteks kolmetoalise korteri puhul mängib elektri- ja valgustuslahenduse juures olulist rolli see, kas teine magamistuba võetakse kasutusele töötoana või lastetoana. Kui tuba saab lastetoaks, siis võib näiteks seinalampide paigutus erineda märkimisväärselt sõltuvalt sellest, kas toas hakkab elama üks või kaks põngerjat,» selgitas ta.

Samuti mõtlevad pered läbi selle, millise paigutusega köögimööblit nad eelistavad – nii saab tagada, et valitud köögilahenduse paigaldamine nõuab võimalikult vähe täiendavaid toru- ja elektritöid. Tema sõnul on see järelturult kortereid ostes üks suurimaid probleeme ,– eelmiste elanike arusaamine maitsekast ja funktsionaalsest sisekujundusest ei klapi koduostja nägemusega ning selle ümbertegemine nõuab väga suuri lisainvesteeringuid.