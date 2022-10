ELU VÕIMALUS ⟩ Eesti kinnisvaraarendaja annab aastaks ära tasuta korteri!

«Viimase aasta kiire inflatsioon ja koduga seotud kulude kasv on mõjutanud meid kõiki. Eriti neid, kes alles sisenevad kinnisvaraturule, töötavad sotsiaalselt olulistes, aga madalalt tasustatud valdkonnas või üürivad kinnisvara,» rääkis Kaamos Kinnisvara turundusjuht Maris Pukk. See ajendas arendajat ellu kutsuma konkursi, mille võitjale antakse terveks aastaks kodu ja seda täiesti tasuta.

Auhinnaks on Kaamose sisekujundaja Maarja-Liis Rüüteli poolt disainitud ja täielikult möbleeritud kahetoaline korter Vikimõisa uuselamurajoonis, mis asub Tallinnas Harku järve naabruses. «Vikimõisas on olemas kõik eluks vajalik. Siin ei pea tegema järelandmisi rohelise keskkonna ega linnaelu mugavuste osas,» kirjeldas piirkonda Pukk.

Kilomeetri raadiuses on Rocca Al Mare kaubanduskeskus, Rimi, Selver ja Tallinna loomaaed. Linna pääseb mugavalt nii auto, bussi kui trolliga. Valgusküllase ja ruumika korteriga tuleb kaasa panipaik esimesel korrusel ning parkimiskoht maja all. Korteri juurde käib igakuine koristusteenus.

Konkurss on suunatud kõigile neile, kellele see auhind päriselt väärtust loob. Oled sa tudeng, õpetaja, tuletõrjuja, politseinik või kodusotsija. Osalemiseks tuleb saata Kaamos Kinnisvarale põhjendus, miks just sina väärid seda korterit. «Saabunud lugude hulgast valime välja meid kõige enam puudutanud lood ning loosime nende hulgast õnneliku korteri võitja,» rääkis Pukk.