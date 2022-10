OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Milline narr viis otsi anda! Üritasid evakueeruda ja komistasid piibli otsa.»

Kortermajade trepikojad ei ole kolakambrid! Kortermajaga võib olla kaasas sahver, aga ei pruugi. Trepikoda on seal alati! Trepikoda on ühtlasi ka ainus pääsetee, juhul kui peaks mõni õnnetus juhtuma.

Palmi korteriühistus on kõik esemed ilusti keldris luku taga. Hakkamist täis ühistuliikmed on loonud süsteemi, mis toimib.

Madise kortermajas ja kodukandis on Päästeamet püsikülaliseks. Koridorid on ta majas laiad ning iga asi paistab oma koha peal olevat, ent mõnikord käib keegi tundmatu seal suitsu kimumas. Lisaks pole harvad juhud, mil täpselt sama tundmatu seltskond trepikojas pidu peab, aga see selleks.

Palmi, kes arvas, et on kõike näinud, tunnistab, et tema trepikojas pidusid peetud pole. Tema eelmises kodus olid suureks olmeprobleemiks ülemised naabrid, kelle jalgrattad ja tõukerattad ukseesist blokeerisid. Viis aastat kestnud trall muutis ta pisikesed närvirakud suisa süsimustaks.

Palmile meenub veider seik aastatagusest ajast, kui leidis trepikojast Piibli. Viimane oli ilusti seisma sätitud. Palmi, kes ei osanud asjast midagi arvata, tõi selle lõpuks meediamajja, kus meie kõigi armastatud Daki sellele kartmatult käpa peale. Olid ajad, olid majad!

Pane kõrva taha! Kortermajade trepikojad, koridor peab olema kergesti läbitav ja seal ei ladustata põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta, muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja mugav, kuid on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel. Ühiskasutatavad väljumisteed tuleb puhtana hoida. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik. Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jope taskusse unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda. Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul jääb kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja. Allikas: Päästeamet

Palmile kuuluva Tartu kodu trepikoda on seevastu korralikust korralikum. Sealsed seaduskuulekad kodanikud moodustavad küll üpris kirju seltskonna, ent ebamugavust ja probleeme nad endaga kaasa ei too. Kõik on hoitud! Madisel on Päästeameti väljasõidu koht mõnesõja meetri kaugusel. Politsei on ka läheduses, hea turvaline elada! Ja kuidas on teie trepikodadega lood?