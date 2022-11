Missiooniga pannkoogikohvik Vilniuse räämas kirikus

Vilniuse vanalinnas jalutades jääb silma üks kirik, mis erinevalt teistest, on üsna trööstitus seisus. Ümbritseva aia külge on löödud plakat «PIRMAS BLYNAS», mida kaunistavad üsna isuäratavad fotod pannkookidest. Lähemalt uurides selgus, et siin asub miskisugune kohvik. Kuna tund oli õhtus, jäi külastus järgmisele päevale – huvi oli igatahes suur. Mis seal kirikus toimub?

Hommikul kiirelt uksest välja ja suund räämas kiriku poole. Pühitsetud on see Neitsi Maarjale ning vanimad seinad pärinevad aastast 1746. Nõukogude ajal jagati püha ruum kolmeks korruseks, millest kõige alumine on täna ühegi aknata kohvik. Keskmine korrus on reserveeritud näitusesaalile ning kõige ülemine usutalitustele. Kohviku ruumides hoidis Napoleon oma fopaaga lõppenud vallutusretkel laskemoona ning venevõim juurikaid. Algupärasest uhkusest on säilinud vähe, nautida saab okupatsiooniaegseid «lisandeid».