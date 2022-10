Hakkajad noored lõid «parim enne» toidupoe, mis päästab aastas sadu tuhandeid tooteid

Praegu on Sumena valikus paarsada toodet alates maiustustest ja mahladest kuni kuivainete ja loomatoiduni. «Aasta lõpuks kasvab valik viiesajani ning pikem plaan on, et Sumenast saaks kätte suurema osa tavapärasest toidukorvist. Erandina pole meil kiiresti riknevaid kaupasid nagu piima- ja lihatooted ning muid «kõlblik kuni» tähtaja ületanud kaupasid,» selgitas Joosep Kaljula.

«Kõlblik kuni» ja «parim enne» on täiesti erinevad mõisted. Toatemperatuuril säilitavatel toodetel on “parim enne” lihtsalt tootjapoolne soovitus. Toit on täiesti söödav ja tavaliselt ka maitseomadustelt sama hea isegi aastaid peale «parim enne» tähtaega. Tihti inimesed ei tea seda ja viskavad ka kodus otstarbetult palju head toitu ära. Meil on meeskonnas terviseeksperdid ning kõik poes müüdav kaup on kindlasti ohutu,» rääkis Kaljula.