ELU NAGU SUPERSTAARIL ⟩ Vaata, milline näeb välja Jaagup Tuisu äsja müüki paisatud perekodu

Perekond Tuisu kodu asub Laagri alevikus ning on igast ilmakaarest rohelusega ümbritsetud. Linnakärast eemale jäävale elukeskkonnale loovad püsiväärtuse ilu ning avaruse näol suured kinnistud, laiad haljasvööndid siseteede ääres, esiaedadele seatud kõrgusepiirang ning siseaedadeks ainult võrkaia lubamine. Nõmmelik kõrghaljastus loob krundile mõnusalt palju avarust ja looduslikku ilu ning ühtlasi piisavalt privaatsust omaette olemiseks.

Maja juures on rohkelt märkimisväärset, ent Jaagup Tuisu austajatele võib enim huvi pakkuda ruum, kus noormees on kirjutanud oma edukaimad lood. Beežikaspruunides toonides toast leiab nii Jaagupi kitarri, klaveri kui ka trummikomplekti, lisaks veel tahvli, kus on meeldetuletus Eesti Laulu finaalist. Samuti pääseb toast avarale rõdule.

Teine ainulaadne majaosa on SPA-ala, mille keskmes on ümmargune massaaživann. Selle ümber asetsevad leilisaun, infrapunasaun ja dušinurk külmavee tünniga, samuti WC ja kraanikausi nurk. Maja sissekäiku ilmestab vitraaž, mille inspiratsioon on saadud selsamal krundil tekkinud emotsioonidest. Vitraaži autoriks on legendaarne vitraažimeister Dolores Hoffmann ning kunstnikuks U. Sunny-Dzidzaria.

Akende projekteerimisel on lähtutud sellest, et nendest paistaks õhtupäike. Valguskülluse loovad maast-laeni kaarjas aken elutoas ning suur nurgaaken teisel korrusel. Kaminatuli ja -soojus loob hubasust külmemal ajal. Maja materjalide valikul on väärika välisilme kõrval oluliseks peetud ka seda, et maja oleks hooldusvaba ning piisavalt vastupidav, et isalt-pojale edasi pärandada.