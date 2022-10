Tallinna Restoranide Nädal 2022 avab pealinna parimate restoranide uksed

Tallinna Restoranide Nädala initsiatiiv sai alguse kümme aastat tagasi kahe restoranipidaja algatusest, kes otsustasid, et on viimane aeg tutvustada Tallinna restoranide kõrget taset laiemale avalikkusele. Esimene Tallinna Restoranide Nädal toimus aastal 2011, kui Tallinn oli Euroopa Kultuuripealinn.

Tallinna Restoranide Nädala korraldaja Paavo Pettai peab pealinna restorane kvaliteedi mõttes fantastiliseks. «Esmakordselt ajaloos sai Eesti restoranimaastik Michelini tunnustuse osaliseks - selle nimel on pikki aastaid tööd tehtud. Kõik tärni või tunnustuse saanud on selle sajaprotsendiliselt välja teeninud,» kinnitab ta.

«Tallinna restoranide tase on olnud ühtlane ja väga tugev juba aastaid, seetõttu tundus ka ootus eriliselt pikk. Minu jaoks tähendab see seda, et nüüd oleme me ametlikult ka toidukultuuriliselt Euroopasse vastu võetud.»