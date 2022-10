Soomlaste seas on just seda tüüpi elamu populaarsus tublisti tõusnud

Uuringu kohaselt eelistaks iga viies soomlane elada ridaelamus ning kodu omamise soov on põhjanaabrite seas langenud aastaga viie protsendi võrra.

Säästöpankki alla kuuluva kinnisvaraettevõtte Sp-Koti tegevdirektor Jukka Rantanen usub, et ridaelamute populaarsuse tõus on ennekõike seotud eluasemekulude tõusuga.

«Eluasemekulud on ridaelamus üldiselt madalamad kui üksikelamus, sest ridaelamute keskmine pindala on eramutest väiksem,» selgitas Rantanen pressiteates.

Näiteks nelja toa ja köögiga eramu keskmine pindala on 110-120 ruutmeetrit, kuid ridaelamute puhul jääks see 90-100 ruutmeetri kanti.

«Kakskümmend ruutmeetrit mõjutab näiteks küttekulusid üsna palju. Ridaelamus on ka rohkem kulusid, mis jagatud naabrite vahel. Eramajas tuleb kõik kulud üksi kanda,» ütles Rantanen. «Arvestades elektrihindade järsku tõusu, ei ole ma üllatunud, et üha rohkem inimesi valib tänapäeval üksikelamu asemel ridaelamu.»

Uuringu tulemustest selgus, et eramaja on siiski soomlaste seas kõige ihaldatum elamu tüüp, vahendab Ilta-Sanomat. Seda peab oma esimeseks valikuks 53 protsenti põhjanaabritest. Soome statistikaameti andmeil elab 48 protsenti soomlastest era- või paarismajades, 37 protsenti korterites ning vaid 13 protsenti ridaelamutes, mis on populaarsed peamiselt Helsingi piirkonnas.