MÕISADRAAMA ⟩ Lätis müüakse ühe euro eest mõisa, kuid vallavanema sõnul tehakse hoopis räpast äri

Madliena mõisa omanik Edgars Kukuts otsib Facebookis mõisale uut omanikku. Kuulutuse juures on nüüd märkus «Ma annan selle tasuta ära» ning seda nii läti, inglise kui ka vene keeles. Seni on erinevates kinnisvaraportaalides regulaarselt ilmunud kuulutusel kirjas olnud sümboolne hind üks euro. Kinnistu on olnud müügis juba vähemalt kaheksa aastat.

Rohkem pilte näeb mõisast SIIT.

Madliena vallavanem Guntis Graudiņš-Pētersons on kohtunud mitme potentsiaalse ostjaga, kes on tema poole pöördunud nõu saamiseks: «Nende potentsiaalsete ostjatega rääkides olen leidnud, et tegelikult ei ole tegemist ühe euroga. Nõutakse palju suuremat summat. On mainitud, et omanik nõuab oma isiklikule kontole summat alates tuhandest kuni 400 tuhande euroni. Seda väidetavalt tehtud tööde ja ostetud materjalide eest. Võib öelda, et see on räpane äri. Ma usun, et see reklaam on eksitav ja ta lihtsalt ei taha mõisa kas müüa või taastada.»