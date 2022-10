Ühendkuningriigi uue peaministri ja tema ropprikka abikaasa kinnisvaraportfell jätab siniverelised häbisse

Downing Street ei ole siiski koht, kus verivärske peaminister Sunak kinnisvara omab. Tegemist on pelgalt töökohaga kaasneva ametliku residentsiga. Ajalehe Sunday Times andmetel on Sunaki ja tema abikaasa Akshata Murty vara väärtus 730 miljonit Suurbritannia naela, mis teeb neist jõukuselt 222. paari Ühendkuningriigis. Võrdluseks kirjutab ajakiri Fortune, et perekond Sunaki vara netoväärtus (vara väärtus miinus võlad) ületab kuningas Charles III vara, kelle netoväärtus oli analüüsifirma Wealth-X hinnangul enne kuninganna Elisabeth II päranduse saamist 440 miljonit naela. Sunaki pere rahakoti hingeelust on lähemalt kirjutatud Postimehe majandusportaalis SIIN.