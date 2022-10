SPETSIALISTID ⟩ 7 kasulikku nippi, kuidas soojust ja raha säästa

Kasutamata ruumid ei tähenda, et need on kütmata

Suuremates majades või korterites lülitatakse harva kasutatavates või mittekasutatavates ruumides energiasäästu kaalutlustel sageli küte üldse välja. Kuna maja sisemised vaheseinad on soojustamata, köetakse neid ruume ikkagi läbi seinte, seega kulub rohkem energiat kõrvalruumide kütmiseks. Säästlikuks kütmiseks soovitatakse mittekasutatavates ruumides hoida temperatuur mitte alla 14 kraadi. Liiga suur temperatuuride erinevus siseruumide vahel ei säästa raha ja võib põhjustada kondenseerumist, hallitust või seinte deformatsiooni.

Hoidke optimaalset niiskust

Spetsialistid soovitavad, et ruumide suhteline õhuniiskus oleks 40-50 protsendi ringis. Selline õhuniiskus on meie tervisele kõige soodsam. Kui õhk korteris on niiskem, siis tahetakse ruumides temperatuuri tõsta, sest kuni õhutemperatuur ei küündi kehatemperatuurini, siis mida kõrgem on õhuniiskus, seda külmem tundub inimesele õhk, kuigi temperatuur ei muutu.

Lülitage tuulutamise ajaks küte välja

Tänapäeva nutikad küttesüsteemid suudavad ruumi ventilatsioonile nõuetekohaselt reageerida. Kui teie kodus on lihtsad termostaadid, siis lülitage need tuulutamise ajaks välja. Vastasel juhul hakkavad need tuulutamise ajal ruume rohkem soojendama, kuid see soojus läheb välja.

Spetsialistid soovitavad tuulutamiseks avada korraga mitu akent, et majja tekiks tuuletõmbus ja kogu õhk vahetuks kiiresti. See ei tohiks kesta kauem kui 5-6 minutit, et maja siseseinad ei jõuaks hakata jahtuma.

Ärge katke radiaatoreid kinni

Väga oluline on mitte katta kinni radiaatoreid, et soe õhk saaks ruumis vabalt liikuda. Veelgi olulisem on mitte katta kinni termostaate, et need saaksid täpselt hinnata, milline on ruumis hetketemperatuur.

Kasutage kõiki ruumis olevaid radiaatoreid