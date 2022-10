EESTI PANK ⟩ Euribor tõuseb, intressimarginaal alaneb

Euribor kasvab, kuna inflatsioon püsib euroalal kiire ning sellega võitlemiseks on Euroopa Keskpanga nõukogu tõstnud intressimäärasid, millega kommertspangad saavad keskpangas raha hoiustada ja laenu võtta. See omakorda kergitab intressimäära, millega kommertspangad on euroalal valmis üksteisele laenama ja mida euribor kajastabki.

Samal ajal on veidi vähenenud eluasemelaenude ja autoliisingute puhul euriborile lisatav intressimarginaal. Eluasemelaenude intressimarginaal langes septembris keskmiselt 1,6 protsendini, aasta varem oli see veel 2,1 protsenti. Intressimarginaal alaneb seetõttu, et Eestis tegutsevad pangad saavad suure osa oma rahast nõudmiseni hoiustest, mille intressimäär on nullilähedane ja pole oluliselt tõusnud. Seega pole intressikulud siinsete pankade jaoks märkimisväärselt kasvanud. Samas on euribori tõus aidanud suurendada laenudelt teenitavat intressitulu. See on võimaldanud pankadel laenude intressimarginaale kasumit kaotamata veidi vähendada, arvestades kasvanud konkurentsisurvet. Viimane tuleneb omakorda mõne panga ambitsioonikatest kasvuplaanidest.