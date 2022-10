KANTAR EMOR ⟩ Uusarendusse kodu osta plaanivad inimesed piiluvad Tallinna lähiümbruse arendusi

Inimeste jaoks, kes plaanivad lähiajal soetada korteri Tallinnas või linna lähiümbruses mõnes uusarenduses, on atraktiivseimad piirkonnad jätkuvalt Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Kristiine ning kõige nõutumad on kolmetoalised korterid.

Ostuotsuse langetamisel mängivad tähtsat rolli mitmed tegurid. Kui varasemalt määras ostuotsuse peamiselt korteri ostuhind, siis nüüd on madalad püsikulud inimeste jaoks samavõrd tähtsaks muutunud. Seoses sellega peetakse korteri valikul senisest enam oluliseks ka hoone energiatõhusust. «Varasemast rohkem on ka neid inimesi, kes valiksid väiksemate akendega korteri, kui sellega käib kaasas energiasäästu lubadus,» kommenteeris Ploom.

Uut korterit osta soovivate ja hiljutise ostukogemusega inimeste seas on bränditeadlikkus kõrge. Tuntuim kinnisvaraarendaja on Merko, mida spontaanselt oskas nimetada ligi 70 protsenti vastajatest. Inimestele on väga tuttavad brändid ka Arco Vara, Endover, YIT Eesti ja Nordecon.

«Me ei ehita maju, me kujundame elukeskkonda. Meile on oluline tervik ja pingutame väga, et Merkolt korteri ostnud inimesel oleks hea nii tema isiklikus kodus kui ka kortermajas ja hooneid ümbritsevas vahetus linnaruumis. On hea meel, et hooliv ja hoolikas töö päädib tunnustusega. Jätkame sel teel,» ütles Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse valdkonna juht Jaan Mäe tulemusi kommenteerides.