Eesti kinnisvaraarendaja maksab koduostjate kommunaalarved kinni

Järveotsa Kodude esimene elamu aadressil Tasandi 8 valmis 2021. aasta lõpus ning kõik elanikud on sisse kolinud. Teise etappi kuuluvates Tasandi 1 ja 3 elamutes leidub veel mõni vaba kodu, mis omanikke sisse kolima ootab. Kolmanda etapi elamud on sissekolimiseks valmis 2023. aasta sügisel.

Sügis on saabunud ja uus kütteperiood kasvavate kulutustega elektrienergiale kätte jõudnud. Et esimene aasta uues kodus mööduks murevabalt, on Bonava otsustanud hüvitada aasta aja vältel uute koduostjate kommunaal- ja halduskulud. «Uuselamutesse rajatavad kodud on vanades korterelamutes asuvatest selgelt energiasäästlikumad, samas on leibkondade igapäevaelu kulutused viimasel ajal kasvanud. Seetõttu soovime omapoolselt meie peamiseks sihtrühmaks olevaid noori peresid ostuotsuste tegemisel toetada,» kommenteeris Bonava juhtkonna liige Lauri Laanoja.