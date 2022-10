Tanel Veenre lummavad merihobud ja kiilid tantsisklevad nüüd ka su söögilaual ja seintel!

«Asjad kasvavad! Mõnikord hakkad ühest väikesest asjast peale, mõtled, et natukene teed. Mingi aja pärast on juba päris suur pall valmis, järgmine hetk teed lumememme ja siis juba kindlust,» avab Veenre uute kollektsioonide tagamaid. Veenre, kelle isikliku imedemaa keskmes on tiivuline merihobu, leiab, et ka sedapuhku on inspiratsioon ja disainilahendused temani orgaaniliselt teed pidi jõudnud. Kõik on kasvanud välja eelnevast, ent muinasjutt, mida Veenre parasjagu vestab, on oma olemuselt sama! Uues loomingus on rohkelt jälgi ja peegeldusi Veenrele omasest muinasjutumaailmast, milles talle endale liikuda ja unistada meeldib.