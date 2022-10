KÕVA SÕNA ⟩ Samsung pakub nüüd paljudele kodumasinatele 20-aastast garantiid!

«Kui varem oli nendele kodumasinatele juba nagunii 10-aastane garantii, siis nüüd on Samsung oma toodete vastupidavuses niivõrd kindel, et uued seadmed saavad kaasa 20-aastase kindluse, et neid ei pea selle aja jooksul parandama ega välja vahetama,» selgitas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Lisaks tarbijate kindlustunde loomisele aitavad sellised vastupidavad seadmed ka inimeste raha kokku hoida, kuid Samsungile veelgi olulisemana – kaua töötavad seadmed vähendavad jäätmeid ning on keskkonnale sõbralikumad.

Pika garantii saavutamiseks on Samsung aastate jooksul olulisel määral investeerinud uuringutesse ja arendusse. Iga toode läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli, mille fookus ongi peamiselt vastupidavuse tagamine pikkade aastate vältel. Ettevõte on palju panustanud just digitaalsesse invertertehnoloogiasse, mis omab suurt mõju seadmete energiaefektiivsusele, vastupidavusele ning võimsusele. Seepärast on pikem garantii suunatud just nendele komponentidele.

Kuidas digitaaLne invertertehnoloogia toimib?

Pesumasinates on selleks invertermootor, mis trumli keerlema paneb, seda raputab ja muul vajalikul moel liigutab. Samsungi seadmete mootorid suudavad toimida vaiksemalt ja väiksema vibratsiooniga. See omakorda tähendab, et pikema aja jooksul on koormus mootorile väiksem ja see peab kauem vastu. Külmkappide puhul kasutatakse inverterpumpa külmaine ringlema panemisel.

Kõige üldisemalt eristab invertermootorit tavapärasest mootorist tugevate magnetite kasutamine, mis vähendab hõõrdumist ja vibratsioone, võimaldades samas suuremat võimsust. Digitaalsed invertermootorid oskavad aga lisaks ise nutikalt oma võimsust kontrollida vastavalt vajadusele.