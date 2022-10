Eesti ehitusinsener selgitab, kuidas tervikrenoveerimisega korterelamu energiatõhusust suurendada

Hoonet renoveerides peab kindlasti silme ees olema siht, mida soovitakse saavutada või millist probleemi renoveerimisega lahendatakse. Ilometsa sõnul on renoveerimise teema praegu suuresti kaldu energiateema poole ning tähelepanu keskmes on küttekulude vähendamine renoveerimise abil. Samas võib vajadus hoonet renoveerida tuleneda ka muudest teguritest. Näiteks vanematel kortermajadel võib olla probleem külmasildadega, mis on tarindite liitekohtades ning mille tõttu ruumidesse koguneb hallitus ja kondensaat ning omakorda halveneb sisekliima. «Selge on aga see, et eesootav renoveerimise maht on praegusega võrreldes kordades suurem,» ütleb Ilomets. «Ühtviisi puudutab see nii kortereid kui ka üksikelamuid.»

Alguses kulu, hiljem investeering

Iga koduomaniku küsimus renoveerimisplaanide tegemisel on, et kas tegemist on investeeringu või kuluga? Ilomets ütleb, et kindlasti on ta rahaline kulu, kuid õnneks on olemas toetused ja finantseerimisvõimalused. Samas pikemas perspektiivis muutuvad kulutused investeeringuks, mis omakorda aitavad kulusid (nt küttelt) kokku hoida.

«Ega renoveerimisest pole pääse, see tuleb võtta ette varem või hiljem ning ajas renoveerimisvajadus aina suureneb. Seega, mida varem see ette võtta ning mida terviklikumalt see teha, seda soodsamaks ja kasulikumaks kujuneb asi pikemas vaates,» ütleb Ilomets. Soojuskadu väheneb üldjuhul üle 50 protsendi. Energiasäästu potentsiaal on meie olemasolevatel hoonetel väga suur.

«Praeguste hindadega on keeruline hinnata renoveerimise tasuvust, kuid laias laastus jäävad tänu renoveerimisele kulud eluasemel samaks ehk lisandub küll laenu komponent, kuid väheneb küttekulu. Samas saab korda sisekliima, materjalide lagunemismehhanismid peatuvad ning kindlasti suureneb kinnisvara väärtus.»