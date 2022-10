SÕNA EKSPERDIL ⟩ Kas 50+ inimestel tasub taotleda kodulaenu?

Sageli pelgavad keskealised inimesed, et pank ei anna neile enam kodulaenu nii nende vanuse kui ka lähitulevikus tõenäoliselt vähenema hakkavate sissetulekute tõttu. Nii see siiski pole, sest nii nagu nooremate puhul, oleneb ka keskealise laenutaotluse rahuldamine eelkõige konkreetse inimese maksevõimekusest.

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on kindlasti ka 50+ vanusegrupis mõtet vajadusel laenu taotleda. «Juba enne taotluse esitamist tasub käia pangas nõustamisel, et kõik võimalikud plussid ja miinused oleksid hästi läbi kaalutud,» ütles Rebane.

Üldine reegel on, et laenumakse ei tohi olla ühes kuus rohkem kui 30-40 protsenti kodumajapidamise sissetulekust. Samuti võetakse arvesse näiteks taotleja tegutsemisvaldkonda ja tema plaane pensionipõlveks: kas ta kavatseb pikalt töötada ja kas tema elukutse võimaldab seda. Mõnede ametite pidajatel on tõepoolest võimalik töötada vägagi kõrge vanuseni, samas teisel jällegi mitte.

«Sageli on keskeas laenu taotlejatel ka parem ettevalmistus pensionieaks. Nad on juba varakult mõelnud sellele, et nende elatustase sellel eluperioodil ei langeks, neil on olemas pensionisambad ja säästud,» ütles Rebane.