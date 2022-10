Halloweeni spikker ⟩ Viis väärt ideed, kuidas vähese kuluga importpüha tähistada

Halloweeni puhul on kombeks end kostümeerida millekski hirmuäratavaks. Ole leidlik ja kasuta olemasolevaid vahendeid. Näiteks pappkastidega on lõputult võimalusi meisterdada lahedaid kostüüme. Keskkonnasõbralik kostüüm on korduvkasutatav – isegi, kui ostad kostüümi spetsiaalselt Halloweeni jaoks, vähemasti hoia see alles, et järgmisel aastal uuesti kasutada või müü järelturul edasi. Hea mõte on ka naabrite või sõpradega peale pühi kostüümivahetust teha.