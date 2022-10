VIDEO ⟩ Vaata, kuidas mekib üks maailma esimesi rummikokteile ja kui hõlpsalt seda kodus teha saab

Kirglik kokteilimeister Silvester Harineem on 12-aastase baarmani staaži jooksul võistlenud ja koolitusi teinud üle terve maailma. Tema sõnul on tarbijale mõnumõminat esile kutsuvate maitseelamuste loomine tõelist naudingut ja rõõmu pakkuv ning ta kinnitab, et koduste vahenditega on võimalik meil kõigil meeliülendavaid maitseid luua.