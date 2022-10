NÄDALA AED ⟩ Külva seemneid talve eel

Külvamise aja suhtes peab olema tähelepanelik, seda ei tohiks teha liiga vara. Praegu, oktoobri lõpus, on oodata veel 10-kraadist õhusooja. Soe ja niiske keskkond paneb seemned idanema, kuid seejärel saabuvad miinuskraadid võtavad õrnad tõusmed ära. Seega on tänavu oktoobri lõpus seemnete talve-eelseks külvamiseks veel vara, ent igal aastal see nii olla ei pruugi.