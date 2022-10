LÕBUS VALEM ⟩ Nii saavad IKEA tooted endale nime

IKEA tootenimekirjas on kokku üle 12 tuhande eseme, millest igaühel on ainulaadne nimi. Esmapilgul võivad nimed tunduda juhuslikud, kuid tegelikkuses on nende andmiseks loodud ühtne süsteem. Nimesüsteemi mõtles välja Rootsi päritolu IKEA asutaja Ingvar Kamprad, kes põdes lugemishäiret düsleksiat. Ettevõtet luues oli tal probleeme kaubakoodide meeldejätmisega, mistõttu otsustas ta need enda jaoks lihtsustada.