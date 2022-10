MAABLOGI ⟩ Toidupakendi märgised annavad infot toodete eriomaduste kohta

Milleks meile geograafilised tähised?

Kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise (koondnimetusega geograafilised tähised) puhul registreeritakse tervikuna ära toote nimetus, retsept ja valmistamise viis, mis fikseeritakse tähise tehnilistes nõuetes ehk spetsifikaadis. Geograafiliste tähiste puhul peab olema tootel seos mõne geograafilise piirkonnaga, mis tähendab, et toote teatud tootmisetapp/etapid on teostatud konkreetses piirkonnas ning toodete eriomadus on selle piirkonnaga seotud. Nende märgiste näol on tegemist intellektuaalomandi kaitsega – see on kollektiivne intellektuaalomand, mida võib kasutada iga tootja, kes asub vastavas geograafilises piirkonnas ja toodab toodet spetsifikaadi nõuete järgi. Selliselt on võimalik kaitsta piirkondadele omaseid traditsioonilisi retsepte ning vältida nende nimetuste väärkasutamist.