PÄRNU KASVAB ⟩ Jõe äärde kerkiv harukordne uusarendus muudab linnapilti

Ühe- kuni viietoaliste kodude kontseptsioon keskendub arendaja ja ehitaja Nordeconi kinnitusel maksimaalse valguse ja päikesepaiste ärakasutamisele. Enamikul 133 korterist on rõdud või terrassid vaatega jõe ja südalinna suunas, et ühtlasi püüda maksimaalselt päeva- ja õhtupäikest. Enamik parkimist on viidud katuse alla, mis jätab majadevahelise ruumi suuresti autovabaks ja turvaliseks ühisalaks.