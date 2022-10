Veemajandusjuht mures: inimesed ei tee vahet suurel ja väikesel loputusel

Kõige lihtsamatel pottidel avab ühele ja samale nupule vajutus loputuskasti klapi, et vesi saaks ülevalt alla langeda. Kaasaja tualettpottide standardiks on saanud kahesüsteemsed loputussüsteemid, mis vallandavad vastavalt nupuvajutusele kas suure või väikese loputuse. See mehhanism aitab säästa nii vett, energiat kui koduomanike raha, vahendab Lad Bible.