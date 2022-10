KOMMENTAAR ⟩ Renoveerid kodu? Tehnikaülikooli teadur selgitab, kuidas ja millest alustada

Innovatsioon ehituses

Renoveerimisel tasub vaadata uudsete lahenduse poole. Ehitusturul toimub palju huvitavaid arenguid, millest Ilomets toob välja mõned. Näiteks on uurimise ja testimise staadiumis praegu energiaaktiveeritud välisseinte lahendus. Selle puhul on krohvitud fassaadi osaliseks pinnakatteks elektrit tootev paneel, mida reeglina kasutatakse katustel, kuid mis toimib ka hoonete lõunakaarte seintel. «Paneel akumuleerib päeval päikeseenergiat ja öö jooksul annab seda välja – nii on paneeli elektritootmise efektiivsus kõrgem ning kasutusiga pikem, samas öisel ajal väheneb hoone soojuskadu. See on väga efektiivne lahendus näiteks kevadel, kui päevad on juba päikeselised, kuid ööd veel jahedad,» räägib Ilomets. «Analüüsime ja testime seda lahendust praegu Tallinna Tehnikaülikoolis, tulemused on lootustandvad ning loodame tootearenduslikult tasemelt liikuda edasi nii, et ühe kuni kahe aasta pärast oleks see võimalus turul.»