PILDID ⟩ Kodu keset linna! Kristiines on müüa imetabane perekodu

Kahekorruseline maja, üldpinnaga 230-ruutmeetrit, on müügis 828 000 euroga. Tegu on täielikult renoveeritud majaga, mille pool on veel siseviimistluse ootel. Imetabase perekodu interjööris harmoneeruvad vanaaegsed ja kaasaegsed elemendid. Maja on valgusküllane ja avar ning hästi läbi mõeldud planeeringuga.