Toitumisnõustaja teeb pildi selgeks: kui palju kohvi on liiga palju?

Suurbritannia toitumisnõustaja Rashi Chowdhary sõnul on kohv täis antioksüdante, olles ühtlasi abiks energiataseme hoidmisel ja isude kontrollimisel. Chowdhay kinnitusel teeb 250 mg kofeiini inimese südame-veresoonkonnale vaid head. Toitumisnõustaja paneb seejuures südamele, et meil kõigil on erinevad taluvuspiirid. Tervetel täiskasvanutel peetakse enamjaolt ohutuks koguseks kuni 400 mg kofeiini päevas, noorukid võiksid piirduda 100mg kofeiiniga päevas, vahendab The Indian Express.